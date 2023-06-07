Değirmenlik bölgesinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Değirmenlik'te bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.





KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden etkilenecek bölgeler, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı olarak açıklandı.

