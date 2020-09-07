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Değirmenlik Belediyesi’nden duyarlı davranış

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Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde olan köylerde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile ikincisi gerçekleşen “Kan Bağışı Kampanyası”nda toplam 31 kişi kan bağışında bulundu

Değirmenlik Belediyesi’nden duyarlı davranış
 
Değirmenlik Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Kızılay yetkilileri ile birlikte “Kan Bağışı Kampanyası” düzenledi.
Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde olan köylerde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile ikincisi gerçekleşen “Kan Bağışı Kampanyası” Cumartesi günü, Değirmenlik Belediyesi Özle Türker Sosyal Aktivite Merkezinde yapıldı.
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, geçen yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı işbirliğinde “Kan Bağışı Kampanyası” gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu yılki kan bağışı organizasyounun ilk etapta Değirmenlik’te yapıldığını, daha sonra da etap etap Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı diğer köylerde sürdürüleceğini vurguladı.
Değirmenlik Belediyesi As Başkanının, meclis üyelerinin, muhtarların, bölge halkının ve Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile Değirmenlik Spor Kulübü yönetimi ve gençlerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Başkan Ali Karavezirler katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay personelinin, hijyen koşullarını en üst seviyede uygulayarak çalışıtığı günde toplamda 31 kişiden kullanılabilir kan bağışı elde edildi.


KİMLER KAN BAĞIŞI YAPABİLİR?
• 18-65 yaş arası 50 kilo üzeri her sağlıklı birey (erkekler 3 ay ara ile, kadınlar 4 ay ara ile) kan bağışında bulunabilir.
• Kan bağışından önce yemek yenilmesi, bir gece önce 4 saatten fazla uyuku uyunması ve son 24 saat içerisinde alkol tüketiminin olmaması gerekmektedir.
• Bağışçılar kan bağış formu doldurulduktan sonra, sağlık kriterlerinin uygun bulunması durumunda kan verebilirler.
 
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