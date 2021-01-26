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Değirmenlik Belediyesi rotasyon usulü görev yapacak

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Değirmenlik Belediyesi, personelinin, salgın nedeniyle 7 Şubat’a kadar rotasyon usulü çalıştırılacağını açıkladı.

Değirmenlik Belediyesi rotasyon usulü görev yapacak
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Belediye Başkanı Ali Karavezirler açıklamasında; “Hassas bir dönemden geçtiğimiz ve Covid-19 (Korona virüs) ile ilgili vaka sayılarının arttığı bu günlerde, pandemi ile ilgili gereken tüm önlemlerin alınması ve maske-hijyen-sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir. Değirmenlik Belediyesi olarak bu kurallara uygun bir şekilde, 7 Şubat tarihine kadar rotasyon usulü halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi. 
 

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