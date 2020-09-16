Değirmenlik Belediyesi, PCR testlerinin sonuçları negatif

Değirmenlik Belediyesi, Dünya genelindeki Coronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında personeline Covid-19 testi yaptı.

Mağusa Devlet Hastanesi sağlık ekipleri tarafından, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapılan PCR testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler, Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu ve sağlık ekibine çok teşekkür eder.

