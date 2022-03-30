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"Değirmenlik Belediyesi pandemiye rağmen hizmetten geri durmadı"

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"Değirmenlik Belediyesi pandemiye rağmen hizmetten geri durmadı"

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, “Birlikte tüm zorluklara göğüs gererek, Değirmenlik Belediyesi’nin pandemiye rağmen hizmetten geri durmadığını” söyledi. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Belediyesi, “birlikte yönetim ve şeffaflık ilkesi” çerçevesinde muhtarlarına ve meclis üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Belediyenin Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde Pazartesi günü yapılan toplantıda, Değirmenlik’e yönelik kamuoyu araştırma sonuçlarının yanı sıra Değirmenlik Belediyesi’nin bölgesel ve kurumsal mevcut durum analizi raporunu da muhtarlar ve meclis üyeleri ile paylaşıldı.

Belediye Başkanı Karavezirler, toplantıda yaptığı konuşmada, “Değirmenlik Belediyesi’nde hizmet sevmekle başlar” diyerek, “Görevinin ilk yılında 7.7 milyon TL yatırımla işe başlanıldığını” belirtti.

Karavezirler, “Pandeminin yıkıcı etkilerine rağmen önceliğinin halkın yanında olmak olduğunu belirterek, bu şekilde ayakta durulduğunu” ifade etti.

Toplantıda Red Border Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nden Siyaset Bilimci Dr. Salih Egemen, kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaşırken, Ekonomist ve Kalkınma Uzmanı Belgin Özoğulu Değirmenlik Belediyesi’ne yönelik mevcut durum analiz raporunu sundu.

Hazırlanan rapor ve hizmet kitapçıklarının da muhtar ve meclis üyelerine dağıtıldığı toplantıda Belediye Başkanı Karavezirler, son dört yılın icraatları hakkında bilgi verdi.

Bölgesel ve kurumsal durum analizi toplantılarının ikinci ayağı, bugün saat 19.30’da Belediye’nin Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapılacak. 

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