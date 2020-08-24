Değirmenlik Belediyesi hizmette durmak bilmiyor

Belediye hudutları içerisinde en uzak yerleşim yerlerinden olan Erdemli köyünde çocuk parkı yenilenirken, köyün su deposuna da tadilat yapıldı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belediye sınırları içerisindeki köylerde incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Değirmenlik Belediyesi’ne en uzak yerlerden olan Erdemli’de incelemelerde bulunan Karavezirler, Erdemli Muhtarı Kamil Şenocaklı ile birlikte Erdemli parkına yapılan yenileme ve peyzaj çalışmalarını inceledi. Bu arada tadilatı yapılan su deposunu kontrol etti ve ova yollarında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Başkan Karavezirler, tüm Erdemli köyüne ve vatandaşlarına hizmetlerin devam edeceğini söyledi.Erdemli Muhtarı Kamil Şenocaklı ise, başta Başkan Ali Karavezirler’e, meclis üyelerine ve tüm belediye çalışanlarına Erdemli köyüne yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür etti.