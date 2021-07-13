Değirmenlik Belediyesi Havalimanı bölgesinde peyzaj çalışmalarına devam ediyor

T&T Ercan Havalimanı’nın ön cephesinde yol üzerinde yer alan giden ve gelen yolcuların kullandığı yaya geçidi ile diğer tüm çizgiler yeniden boyandı.T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, boyama işlemlerinin her yıl rutin bir şekilde yapılığını ifade ederek, boyama işlemini gerçekleştiren Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür etti. Özçelik, ayrıca Değirmenlik Belediyesi’nin Ercan Havalimanı girişinden itibaren yol kenarları ve orta refüjleri çiçeklendirme ve peyzaj çalışmalarının aralıksız devam ettiğini de ifade etti.Özçelik, kurban bayramı süresince havalimanına gelen araç ve yolu trafiği de göz önüne alınarak tüm hazırlıkların ve çalışmaların aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.Pandemi nedeniyle havalimanın uzun zamandır gerek uçak trafiği, gerekse yolcu bakımından tarihinin en düşük seviyelerine gerilediğini anlatan Özçelik, salgının başladığı günden bugüne kadar havalimanında yolcuların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini hep ön planda tutarak tüm önlemleri aldıkları ve bu önlemlerin aynen devam ettirildiğini belirtti.