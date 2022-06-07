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Değirmenlik Belediyesi Halk Meclisi toplantıları sürüyor

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Değirmenlik Belediyesi Halk Meclisi toplantıları sürüyor

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler'in, halkı dinlemek ve bölgesel sıkıntılara halk ile birlikte çözümler bulmak amacıyla başlattığı “Halk Meclisi” toplantıları devam ediyor.

Değirmenlik Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Erdemli, Yiğitler, Gaziköy, Meriç, Düzova ve Balıkesir köylerinde düzenlenen toplantılarda Karavezirler’in görevde olduğu 3 yıllık süre boyunca (2018 Haziran-2021 Haziran) her köyde ne yaptığına dair hazırlattığı kitapçıklar da dağıtıldı, bölgenin daha da kalkınabilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Cihangir - Beyköy, Demirhan, Minareliköy ve Değirmenlik’te de toplantılar düzenlenecek. Toplantılarda Karavezirler'e, Belediye Meclisinden bazı üyeler de eşlik ediyor.

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