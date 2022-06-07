Değirmenlik Belediyesi Halk Meclisi toplantıları sürüyor

Değirmenlik Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Erdemli, Yiğitler, Gaziköy, Meriç, Düzova ve Balıkesir köylerinde düzenlenen toplantılarda Karavezirler’in görevde olduğu 3 yıllık süre boyunca (2018 Haziran-2021 Haziran) her köyde ne yaptığına dair hazırlattığı kitapçıklar da dağıtıldı, bölgenin daha da kalkınabilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu.
Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Cihangir - Beyköy, Demirhan, Minareliköy ve Değirmenlik’te de toplantılar düzenlenecek. Toplantılarda Karavezirler'e, Belediye Meclisinden bazı üyeler de eşlik ediyor.