banner480
banner69
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
64 0
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
22 0
 
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
62 0
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
19 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
662 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
31 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
22 0
banner529

Değirmenlik Belediyesi bölge okulların maske dağıttı

banner476

Değirmenlik Belediyesi, bölge okullarındaki öğrenci ve öğretmenlere maske dağıttı. Sınıflara dezenfektan aparatı taktıran belediye, bölge okullarına düzenli olarak dezenfektan desteği de sağlıyor

Değirmenlik Belediyesi bölge okulların maske dağıttı

Verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler da maske dağıtılan, dezenfektan aparatı takılan okulları ziyaret etti, öğretmenlerle ve okul yetkilileriyle de görüştü. 
Çocukların eğitimlerini en iyi şekilde alabilmeleriyle her zaman yakından ilgilendiğini belirten Karavezirler, yaşanan bu zor günlerin en kısa zamanda bitmesini temenni etti.


Öte yandan Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Veteriner Hekim Şifa Berkan bölge okullarına sağladıkları dezenfektan desteğiyle ilgili bilgi verdi.
Buna göre, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Şht. Mehmet Eray Anaokulu, Değirmenlik İlkokulu, Değirmenlik Anaokulu, Cihangir Anaokulu, Düzova İlkokulu, Balıkesir İlkokulu, Meriç İlkokulu, Gaziköy İlkokulu ve Değirmenlik Lisesi’ne; 3 Eylül- 23 Eylül tarihleri arasında 88 aparat montesi yapıldı, 13 masa üstü aparatı verildi ve 162 el dezenfektanı katkısı yapıldı.
Şifa Berkan, takviyelerin devam edeceğinin de altını çizdi.  
 

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.