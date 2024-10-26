Değirmenlik Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, temizlik, elektrik ve su hizmetleri, Sosyal Aktivite Merkezi ile Gündüz Bakım Merkezi için kullanılmak üzere 8 yeni araç alıyor

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, araç filosunu güçlendirerek, üç ayrı ihale sonucunda toplam 8 yeni aracı belediye bünyesine katıyor.

4 adet 2020 model ve üzeri 2. el salon araç alımı ihalesini, 011/2024 sayılı 3 adet 2018 model ve üzeri 2. el çift kabin kamyonet araç alımı ihalesini ve 008/2024 sayılı 1 adet 2020 model ve üzeri 2. el 4x4 pick-up model araç alımı ihalesini alan firmaların Sedyıl Oto Galeri ile Gezer Oto Galeri olduğu belirtildi.

Açıklamada, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Sedyıl Oto Galeri Direktörü Sedat Yıldırımlar ve Gezer Oto Galeri Direktörü Osman Gezer’in bugün sözleşme imzaladığı kaydedildi.

İhale sonucu yapılan alımlarla belediyenin hizmet kapasitesinin daha da artırılmış olacağına değinilen açıklamada, yeni araçların temizlik, elektrik ve su hizmetleri, Sosyal Aktivite Merkezi ile Gündüz Bakım Merkezi için kullanılacağı belirtildi.