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Değirmenlik Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşların kayıtları alınmaya başladı

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Değirmenlik Belediyesi COVİD-19 aşılaması için belde halkına duyuru yaparak 65 yaş üzeri vatandaşların kayıtları alınmaya başlandı!

Değirmenlik Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşların kayıtları alınmaya başladı
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Değirmenlik Belediyesi, belde sınırları içerisinde yaşayan ve aşı olmak isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlarına, Covid-19 (Koronavirüs) aşılanması yapılabilmesi için kayıt almaya başladı.
Kayıt olmak için asi.covid19.saglik.gov.ct.tr sayfasından ön kayıt yaptırmak gerektiğinin belirtildiği açıklamada; internet üzerinden yapılan aşı kaydı ile ilgili sorun yaşayan, yardım isteyen, kayıt yaptıramayan vatandaşların 0533 888 25 08, 0533 850 59 98, 0542 888 25 40, 232 33 22 veya 232 36 33 numaralı telefonlardan belediye personeline ulaşabilecekleri de söylendi.
Değirmenlik Belediyesi açıklamasında ayrıca, aşı yaptıracak olan vatandaşlarımızın aşı merkezlerine ulaşımları konusunda sıkıntı yaşayanların transferleri için de yukarıda belirtilen telefon numaralarından belediye personeline ulaşılabilecekleri açıklandı.
 
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