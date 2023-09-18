Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'ne bağlı okullar eğitim yılına hazır

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Değirmenlik İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Balıkesir-Meriç İlkokulu, Değirmenlik Lisesi ve Gaziköy Anaokulu’nun yeni eğitim yılına hazır olduğunu kaydetti.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye’nin beldesindeki tüm okullar 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır girdi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler belde sınırları içerisindeki Değirmenlik İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Balıkesir-Meriç İlkokulu, Değirmenlik Lisesi ve Gaziköy Anaokulu’nu eğitim-öğretim dönemi öncesi ziyaret ederek okul müdürleri, müdür muavinleri ve öğretmenleri ile görüştü.

Açıklamada, Belediye tarafından tüm okullar için hazırlanan eylem planlarının belediyenin desteğiyle uygulandığı, hem eğitimci hem de öğrencilerin sağlıklı bir döneme başlaması için gerekli hazırlıkların yapıldığı ve okulların su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu, okulların dış bahçe temizliği, okul binası ve sınıfların boya ve tamirat işlerinin yapılarak, okulların yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz başlamasının sağlandığı belirtildi.

Değirmenlik İlkokulu yenileniyor…

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokoller bağlamında; Değirmenlik İlkokulu zemin katına müdür odası, müdür muavini odası, sekreterlik ve öğretmen odası ile 2 derslik yapılırken, birinci katta ise 2 derslik ve çok amaçlı salon inşaatı yapımına başlandı.

Eğitim için maddi manevi gösterilen tüm emek ve özverinin boşa harcanmadığını söyleyen Ali Karavezirler, “Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak belde sınırları içerisinde bulunan tüm okullarımıza katkımız sürecektir.” dedi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’yle yakın iş birliği ve dayanışmasından dolayı tüm okul müdürlerine, müdür muavinlerine, öğretmenlere ve okul aile birliklerine teşekkür eden Ali Karavezirler, “Birlikte, çok daha güzel günlere ilerleyecek, geleceğimiz olan çocuklarımıza en iyi imkânları sunacağız.” dedi.

Başkan Ali Karavezirler ayrıca, yeni eğitim yılının tüm okulların sorunsuz başlaması için canla başla çalışan tüm ekiplere ve belediye personeline de teşekkür ederken, tüm öğrenci ve öğretmenlere yeni ders yılında başarılar diledi.