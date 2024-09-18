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Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, “2. Choirs And Folklore Veterans Festivali"ne katıldı

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Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, “2. Choirs And Folklore Veterans Festivali"ne katıldı
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Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu büyük grubu, Karadağ’ın Bar şehrinde düzenlenen “2. Choirs And Folklore Veterans Festivali"ne katıldı.
 
Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ve Harmonika Master Class Derneği’nin düzenlediği 2. Choirs And Folklore Veterans Festival'e halk dansları ekibi ve eğitmenleri Tahir Kaptanoğlu katıldı.
 
Festivalde, halk dansları gösterileri ve koro dinletileri yer aldı.
 
Halk dansları ekibine eşlik eden Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, halk dansları ekibinin özelde Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ni, genelde tüm ülkeyi yurt dışında temsil etmelerinden dolayı duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirerek, tüm ekibe ve eğitmenlerine teşekkür etti.
 
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