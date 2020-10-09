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Değerli bir ressamdı

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Kıbrıslı Türk avukat ve eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı merhum Fazıl Plümer'in eşi Ressam Pembe Plümer hayatını kaybetti.

Değerli bir ressamdı
 
 
 
Pembe Plümer'in cenazesi bugün saat 11:00'da Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.
1931 yılında Limasol'da doğan Pembe (Muzaffer) Plümer, Terra Santa Fransız Okulu'ndan mezun olduktan sonra babasının vefatı üzerine Lefkoşa'ya taşındı Pembe Plümer, 1955'te Fazıl Plümer'le evlenerek iki çocuk sahibi oldu. Çeşitli el sanatlarıyla ilgilenen Plümer yaptığı resimlerle sergiler düzenledi.
 
 
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