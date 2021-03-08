Dedeçay’ın vasiyeti yerine getirildi

Dr. Servet Sami Dedeçay’ın, ölmeden önce hazırladığı “Kıbrıs İnfaz Sisteminin Sosyo-Politik Yapısı ve Cezaevlerinin Görevi” adlı iki ciltlik eseri, Dedeçay’ın kardeşinin oğlu Nazım Topcan tarafından yayıma hazır hale getirildi



Dr. Servet Sami Dedeçay’ın, ölümünden önce hazırladığı “Kıbrıs İnfaz Sisteminin Sosyo-Politik Yapısı ve Cezaevlerinin Görevi” adlı iki ciltlik eseri yayımlandı.

1878’den 1974’e, “Kıbrıs’taki Cezaevlerinin durumunu”, “çalkantılı politik yılları”, “mahkumlara ilişkin düzenlemeler ve kuralları”, “disiplin, af, firar, idam ve intihar” gibi bilgileri, “mahkumların tahliye sonrası yaşantılarını” anlatan kitap, Dr. Servet Sami Dedeçay’ın kardeşinin oğlu olan Nazım Topcan tarafından, yayıma hazır hale getirildi.

Nazım Topcan, halası olan Dr. Servet Sami Dedeçay’ın, bu eserin yayımlanmasını ölmeden önce “Oğlum Nazım, eğer ömrüm yetmezse bu kitabımı sen bastır, çünkü sana güveniyorum” sözleriyle vasiyet ettiğini, ve kendisinin Dedeçay’ın ölümünden 6 yıl sonra, şimdi bu vasiyeti yerine getirdiğini kaydetti. Topcan, kitabın yaymlanmasına katkı koyan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne de teşekkür etti.

Kitabın editörü olan, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof.Dr. Şevket Öznur da, kitaba yazdığı önsözde Servet Sami Dedeçay’ı “Kıbrıs Türk insanının aydınlık yüzü” olarak tanımladı. Öznur, “Onun akademik duruşu, sağlam bilgisi ve donanımı bu toplumda çok az insanda bulunan bir bileşimdir. Onun bu aydınlık düşünüşü toplumda çok az insan tarafından anlaşılmış ve takdir görmüştür” ifadesini kullandı.

