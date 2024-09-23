Dayanışma örneği

Girne'deki okullara bina yardımı ve bakım onarım amacı ile düzenlenen Girne Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

Girne Belediyesi organizasyonunda Girne Belediyesi sınırları içerisindeki okullara bina yardımı ve bakım onarım amacıyla düzenlenen “Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2024” dün yapıldı.

21 kilometre yarışı ile 06.45’te start veren Girne Yarı Maratonu, 07.00’de 10 kilometre ve 10.45’te 3 kilometrelik halk koşusu ile devam etti. Etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Bu yıl beşincisi yapılan maraton kapsamında toplam 435 bin TL ödül dağıtıldı.

Bu yıl 75 bin TL ödül verilen genel klasmanların yanı sıra ilk kez dokuz ayrı yaş kategorisinde (kadın/erkek) 360 bin TL ödül dağıtıldı. Yine bu yıl KKTC sporcuları içinde genel klasmanda ilk üçe giren kadın/erkek kategorilerindeki sporculara “Adidas Girne Özel Ödülü” verildi.

Açıklamada, geçen yıl sevimli dostlar yararına yapılan “Girne Yarı Maratonu”nun, bu yıl Girne Belediye sınırları içerisindeki okullara bina yardımı ve bakım onarım amacı ile düzenlendiği belirtildi.

Etkinlikte sponsorların sağladığı stantlarda katılımcıların özel lezzetleri tatma imkanı bulduğu, ürün maskotları ve tanıtım stantlarının da yer aldığı belirtildi.

