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Dayanışma örneği

Polis Yardımlaşma Kooperatifi, Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı’na bağışta bulundu

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Dayanışma örneği
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Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı’na ilk bağış, Polis Yardımlaşma Kooperatifi tarafından yapıldı.
10 Bin TL tutarındaki bağış çeki Polis Yardımlaşma Kooperatifi Komite Başkanı PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler ve komite üyeleri tarafından, Polis Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye teslim edildi.
Kuni, Polis Teşkilatının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan vakfa yapılan anlamlı bağıştan dolayı Polis Yardımlaşma Kooperatifi komitesine teşekkür etti.
 
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