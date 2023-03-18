Dayanışma örneği

Kamiloğlu Hastanesi doktor ve çalışanları topladıkları 221 bin liralık nakdi yardımı, KKTC'de bulunan depremzedelere iletilmek üzere Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine iletti.
Kamiloğlu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Kamiloğlu ve beraberindeki heyet büyükelçiliği ziyaret ederek, toplanan 221 bin TL’lik çeki Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na taktim etti.
Feyzioğlu, hem hastane yönetimine, hem katkıda bulunan tüm personele teşekkür ederek, “Alın teriyle, emekle kazanılan maaşlardan yapılan bu bağış çok değerli. Kıbrıs Türklerinin bu zor zamanlarda gönüllü verdiği desteği hiç unutmayacağız” dedi.
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