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Dayanışma örneği

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Sağlık Bakanlığı aşılamada yetersiz kalınca ülkesini sevenler devreye girdi

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Dayanışma örneği


Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteğiyle KKTC’ye gönderilen binlerce aşı, Sağlık Bakanlığı’nın boyunu aşınca işin içine gönüllülük ve vatanseverlik girdi.
Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Girne merkezdeki aşı merkezinin nasıl ve ne şekilde işlediğini anlattı.
Ülkesini seven iş insanlarının ve belediyelerin katkılarına gönüllü uzmanlar da eşlik ediyor.
İşte Dizdarlı'nın paylaşımı:
“Umut Özyalçınlar, binlerce sterlin kira geliri olabilecek binayı, hiçbir karşılık istemeden Sağlık Bakanlığının kullanımına verdi. Buz dolabını, bilgisayarını yolladı. Temizliğini üstlendi.
Arkın Grup günlük yüzlerce şişe su ihtiyacını karşılıyor.
GAÜ sekreterya büyük destek veriyor.


Çatalköy Belediyesi hemşirelerini yolladı. Sağlık bakanlığının buradaki kadrosuna güç kattı.
Mine pastanesi her gün ekler tatlılarımızı ile ağzımızı tatlandırıyor
Bugünkü (dünkü) yemekler Mar Market’ten geldi
Daha birçok yerden destekler geliyor.
Benim de artık bu aşamada emeğimi koymam lazımdı. Ordayım…
İnsanımızın bu dayanışmasıyla Girne merkezinde hızla aşılanıyoruz.
Bu ülkeyi dayanışma kurtaracaktır.
Umut vazgeçilmezimizdir. Ve bu yeni deneyimle görüp yaşadıklarım bana “insandan hâlâ ümit var” dedirtiyor 
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