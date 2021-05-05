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Dayanacak sabrımız kalmadı

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Gümrük çalışanları personel eksikliğinden dolayı eyleme gitti. GÜÇ-SEN, gümrük çalışanlarının aralıksız 18 saate kadar mesai yaptığını ve personelin dayanacak sabrı kalmadığını ifade etti

Dayanacak sabrımız kalmadı
 
 
Gümrük Çalışanları Sendikası ( GÜÇ-SEN), Gümrük Dairesi’ndeki personel eksikliğinden dolayı dün Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği önünde basın açıklamasında bulundu.
Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, personel eksikliğinden ötürü daha önce defalarca eylem ve grev yapıldığını hatırlatarak, Aralık 2019 yılında ilan edilen sınavın yapılmamasını eleştirdi.
Gümrük çalışanlarının aralıksız 18 saate kadar mesai yaptığını ifade eden Özdoğan, personelin dayanacak sabrı kalmadığını ifade etti.
Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan bir an önce sınavı gerçekleştirmesini isteyen Özdoğan, sınavın açılmaması halinde kaos olacağını ve bundan kendilerinin sorumlu olmayacağını ileri sürdü.
Basında bir gümrük çalışanı hakkında isim de verilerek haberler çıktığına da işaret eden Özdoğan, bunu eleştirdi. Özdoğan, personel eksikliğinin giderilmemesi halinde ek mesai yapılmayacağı uyarısında da bulundu. 
 
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