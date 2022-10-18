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“Dayanacak gücümüz kalmadı”

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Akaryakıt zamları, toplu taşımacılık sektöründe “tekerleği döndüremez” noktaya getirdi. Kar-İş, son bir haftada mazota gelen 4 TL’nin üzerindeki zam sonrası sektörün bitme noktasına geldiğini belirtti ve “dayanacak gücümüz kalmadı” mesajı verdi

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“Dayanacak gücümüz kalmadı”
 

“Dayanacak gücümüz kalmadı”
 

Euro diesele bir hafta arayla yaklaşık 4.5 TL'lik zam sonrası toplu taşımacılar isyan noktasına geldi. Dayanacak güçlerinin kalmadığını vurgulayan taşımacılar, indirimli gümrüksüz mazot talep etti.
Hükümet, 7 Ekim'de euro diesele 2,24 TL, 14 Ekim'de ise 2,02 TL olmak üzere toplam 4.26 TL zam yapmıştı.
Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, son bir haftada mazota gelen 4 TL’nin üzerindeki zam sonrası, taşımacılık sektörünün bitme noktasına geldiğine vurgu yaptı.
Bu şartlarda taşımacılık yapmanın imkânsız olduğunun alını çizen Topaloğlu, “İndirimli gümrüksüz mazot istiyoruz, dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.
Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, son bir haftada mazota gelen 4,5 TL’lik zam geldiğine işaret ederek, dayanacak güçlerinin olmadığını söyledi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Topaloğlu, gelen zamlar sonrası, taşımacılık yapmanın imkansız olduğunu kaydetti. Taşımacılığın bu şartlarda yapılamayacağını ifade eden Topaloğlu, toplu taşımacıların sürekli zarar ettiğini ve artık ‘kapatma’ noktasına geldiklerini belirtti.
Hükümetin, taşımacıların cebine göz diktiğini, taşımacıların ise cebinde bir şey kalmadığını dile getiren Topaloğlu, “İndirimli gümrüksüz mazot istiyoruz, dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.
KKTC Maliye Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına yaptıkları fiyat düzenlemesi taleplerine ise her hangi bir cevap gelmediğini belirten Topaloğlu, bu şartlarda çalışmanın imkansız olduğuna vurgu yaptı.
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