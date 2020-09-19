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Dayanacak gücümüz kalmadı

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki radyoterapi bölümündeki personel eksikliği yaşanıyor. Çalışanlar "6 aydır 2 kişi ve aralıksız çalışıyoruz. Kendi sağlığımız için de halk sağlığı için de endişeliyiz" diye tepkisi dile getirdi

Dayanacak gücümüz kalmadı
 
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki radyoterapi bölümündeki personel eksikliğinin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı aksi takdirde doğacak sıkıntılardan bakanlığın sorumlu olacağını belirtti.
KAMUSEN Eğitim Sekreteri Murat Çınaroğlu, yazılı açıklamasında kendinin de görev yaptığı radyoterapi bölümüyle ilgili değerlendirmede bulunarak, sadece 2 kişinin görev yaptığı bölümdeki personel eksikliğiyle ilgili defalarca çözüm talep ettiklerini ancak ciddiye alınmadıklarını savundu.
Çınaroğlu, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.
Bölümdeki tek bir cihazın doğru ve insan sağlığını riske atmadan çalışabilmesi için en az 4 radyoterapi teknikerine ihtiyaç olduğunu kaydeden Çınaroğlu, “Biz 6 aydır 2 kişi ve aralıksız çalışıyoruz. Kendi sağlığımız için de halk sağlığı için de endişeliyiz”  şeklinde konuştu.
Geçici ve mevsimlik işçi istihdamlarını eleştiren Çınaroğlu, “Hem Murat Çınaroğlu hem radyoterapi teknikeri hem de KAMUSEN Eğitim Sekreteri olarak bir kez daha Sağlık Bakanlığı’nı gereğini yapmaya çağırıyorum aksi takdirde yaşanabilecek tüm sıkıntılardan birebir kendileri sorumlu olacak!” ifadelerine yer verdi.
Hastanenin en kritik bölümlerden biri olan radyoterapide  personel eksikliği yüzünden yıllardır sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Murat Çınaroğlu, “Radyasyonlu alanda 5’er saat çalışılması gerekirken bizler en az 8-9’ar saat çalışıyoruz. Artık dayanamıyoruz” dedi.
 
 
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