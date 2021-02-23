Pandemi sürecinin başında Girne’de kapanan bir butik otelde çalışan Şahin Yıldız, devletin 1500 TL’lik desteğinden sadece 3 ay yararlanabildi. 6 aydır bir kuruş destek alamayan Yıldız “Dayanacak gücüm kalmadı” diye isyan etti

Koronavirüs salgını nedeniyle başta turizm ve konaklama sektörü olmak üzere birçok sektörde yaşanan işsizlik her geçen gün mağduriyeti büyütüyor.Ülkemizde özellikle turizme ve konaklama sektöründe bulunan küçük işletmelerin geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren kapılarını kapatması sonrasında birçok çalışan işsiz kalırken, devletin önceleri çalışanlara yaptığı destek ödemesini daha sonra işverenlere yapması sonrasında birçok çalışan bundan yararlanamamasından dolayı zor günler yaşıyor.Girne’de faaliyet gösteren butik otellerden biri olan Lord’s Residence Pansiyon’da aşçı olarak çalışan ancak pandemi süreciyle birlikte işletmenin kapılarını kapatmasıyla çalışamayan Şahin Yıldız, devletin kendilerine vereceğini söylediği destekten sadece 3 ay yararlandığını dile getirerek 6 aydır bir kuruş destek alamadığını söyleyerek isyan etti.Şahin Yıldız, yaklaşık 35 yıldır KKTC’de yaşadığını dile getirerek bugüne kadar çalışma iznini aksatmadan çıkardığını vurguladı.Pandemi süreci başlamasıyla çalıştığı Lord’s Residence Pansiyon’un kapılarını kapamasıyla çalışamadıklarını söyleyen Yıldız, bu nedenle de pandemi sürecinin başında devlet tarafından özel sektör çalışanlarına destek amacıyla verileceği duyurulan 1500 TL için başvurusunu yaptığını ve Mayıs ayından itibaren 3 ay boyunca 1500 TL destek aldığını belirtti. Ancak dönemin hükümetinin destek ödemelerini işveren hesabına yapacağını duyurması sonrasında Lord’s Residence Pansiyon işletmecisi Fahrican Sarıoğlu’nun başvuru yapmakta 1 gün gecikmesi nedeniyle aylardır bir kuruş destek alamadığını ifade eden Şahin Yıldız “Ekim ayından beridir, işverenimizle gitmediğimiz Bakanlık, çalmadığımız kapı kalmadı. Ancak 6 aydır bir kuruş destek alamadık. Artık dayanacak gücüm kalmadı” dedi.Dün yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık ve Türkiye Büyükelçiliği’yle konuyu konuştuğunu ancak bir sonuç alamadığı için Meclis önüne giderek yanına aldığı bir bidon benzinle kendini yakma eylemi gerçekleştirmek istediğini dile getiren Yıldız, “Orada Elçilikten birileri de devreye girerek Çalışma Bakanı’na ulaşarak Salı günü beni ve işverenimi konuyu görüşmek için Bakanlığa davet ettiler. Ama benim artık hiç inancım kalmadı. Bakan ve Başbakan çıkıp gerek Meclis kürsüsünde gerekse televizyonda turizm sektöründe çalışanların ödendiğini söylüyorlar. Ancak ben ve benim gibi yüzlerce kişi mağdur durumda. Bize ödeme yapmak değil ödeme yapmamak için çalışıyorlar” diyerek sözlerini tamamladı