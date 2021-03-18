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"Davet ediyorum, açık havada yiyip içsinler”

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Restoran işletmecisi Adnan Mercan, kapalı alanda müşteriye izin vermeyen sağlık kurulu üyelerini yağmurlu havada yeme içmeye davet ederek ilginç bir tepkiye imza koydu

"Davet ediyorum, açık havada yiyip içsinler”

Havanın dün yağmurlu olmasından dolayı müşteri ağırlayamayan restoran işletmecileri kızgındı.
Lefkoşa'daki Adnan Mercan Usta isimli restoranın sahibi Adnan Mercan, restoranların kapalı alanlarının kullanımına izin verilmemesini eleştiren bir paylaşımda bulundu.
Adnan Mercan, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu üyelerini yağmurlu havada restoranına davet etti.
Bilindiği üzere Res-Bir, kapalı alanların yüzde 30 kapasite ile açılmasını talep ediyor.

Adnan Mercan’ın paylaşımı şöyle:
“Evet arkadaşlar.. Sağlık üst kurulunu; tüm meyhane restoran işletmeci arkadaşlarım adına davet ediyorum, bizden açık havada ohh yesinler içsinler”
 
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