“Dava siyasileştirildi”

Esentepe’de inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yaptığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Alman vatandaşı 49 yaşındaki Ewa Isabella Künzel isimli emlakçının, 8 Ekim’e kadar Rum Cezaevi’nde tutuklu kalmasına karar verildi. Künzel’in avukatı, davanın siyasileştirildiğini ve hukuki olmadığını söyledi

Esentepe’de inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yapmak suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan 49 yaşındaki Ewa Isabella Künzel isimli Alman kadının davası önceki gün Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Rum basını, mahkeme sürecine ilişkin haberlere yer verirken mahkemenin, 8 Ekim’de adil yargılanma ve taraf tutma konularındaki itiraza yanıt vereceğini de yazdı.

Alman emlakçı, Esentepe’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle Temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanmış Eylül ayı içerisinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı.

Politis gazetesi, Ewa Isabella Künzel isimli Alman kadının avukatı Sotiris Argiru’nun önceki gün savunma yaparken “Kıbrıs Rum mallarının yağmalanmasına ilişkin davanın siyasileştirildiğini, hukuki olmadığından söz ettiğini" yazdı.

Habere göre Künzel’in avukatı, “bu sorununun 50 yıldır, Kıbrıs’taki siyasilerin ve siyasi liderliğin yetersizliği nedeniyle çözümlenemediğini, bu yetersizlik nedeniyle yükün, çözümlenmek üzere mahkemelere atıldığını” ifade etti.

Künzel’in avukatı Argiru ayrıca, savcılık makamının, örneğin tapu dairesi gibi, ifade vermeleri için KKTC’den savunma tanıklarını toplamasının mümkün olup olmadığını sorarken mahkemenin, tanımadığı KKTC’den verilerin ve belgelerin toplanmasını kabul edip etmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi.

Argiru, müvekkilinin kendisine isnat edilen suçların, “Kıbrıs Cumhuriyeti” makamları tarafından kontrol edilmeyen bölgelerde gerçekleştiğini belirtti.

Argiru ayrıca “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin de taraf olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Dimopulos, Ksenidi-Aresti ve Loizidu davalarındaki kararlara atıfta bulundu ve konunun, tamamıyla siyasi olduğunu vurguladı.

Mahkemenin, bu davayı incelemesi yetkisini de sorgulayan Argiru, adil yargılanma ve taraf tutmayla ilgili argümanının savunmasını da yaptı.

Savcılık makamı adına ise Hristia Kithreotu adil yargılama ve taraf tutmayla ilgili ön itirazda bulunulmasını dayanaksız ve izin verilemez olarak nitelendirdi ve mahkemenin ceza kanunu temelinde suçlamaları incelemesinin görevi olduğunu ifade etti.

Kithreotu, savunmanın ayrıca adil yargılanmama ve taraf tutma ile ilgili iddiaları da ispatlaması gerektiğini de belirtti.

Gazete, mahkeme başkanının, önceki günkü davaya iki kez ara verilmesinin ardından, her iki tarafın atıfta bulunduğu kararların, davaların ve tutanakların incelemesi için mahkemenin zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre mahkemenin, 8 Ekim’de ön itiraza ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

Alman emlakçı, 8 Ekim’e kadar güney Lefkoşa'daki Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalacak.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Alman emlakçı ile ilgili haberinin içerisinde, Kuzey'deki Rum mallarının satışıyla ilgili tutuklanan iki Macar kadının, ya haklarında dava açılmak ya da tutukluluk sürelerinin uzatılması talebiyle mahkemeye çıkarılacağını yazdı.