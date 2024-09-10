DAÜ’de vefat eden Ahmet Köylüoğlu için tören düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), dün yaşamını yitiren Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nda (BTYO) görev yapan Ahmet Köylüoğlu için tören düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, BTYO önünde düzenlenen törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da katıldı.

Törende, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, BTYO Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Oylum, DAÜ BTYO Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Program Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Alper Doğanalp, Köylüoğlu’nun oğlu Halil Köylüoğlu ve öğrenciler adına İsmail Zabitler konuşma yaptı.

Köylüoğlu, 8 Eylül 2000 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştı.

