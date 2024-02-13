“DAÜ’de 248 bin TL’ye kadar maaş alanlar var”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, DAÜ’de bazı profesörlerin 160-170 bin TL maaş aldığını, emekli bir profesörün ise 248 bin TL’ye kadar emekli maaşı aldığını söyledi

Meclis’te konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖDAK’ın yasada kendisine verilen görevleri yapmak zorunda olduğunu söyledi ve YÖDAK’ın görevlerini neden yapamadığıyla ilgili bir araştırma komitesi kurulmasına olumlu baktığını belirtti.

Hükümetin DAÜ’den ve DAÜ’nün kalitesinden vazgeçmeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, hükümetin en yüksek profesör maaşını en yüksek müsteşar maaşına eşitlemeyi ve öğretim görevlisine yaptıkları yayınlar için ise ayrıca bir miktar ödenmesini teklif ettiklerini aktardı.

Bazı profesörlerin 160-170 bin TL maaş aldığını, emekli bir profesörün ise 248 bin TL’ye kadar emekli maaşı aldığını söyleyen Çavuşoğlu, gelir- gider dengesinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, öğretim görevlilerinin ders saatlerinin yükseleceğini de belirtti.

Çavuşoğlu “DAÜ ilelebet yaşayacak. Uzlaşı anlamında, müsteşar maaşı sınırımızdır…” dedi. ADEK kriterleri, yayın ücreti ve yüzdelik olarak bir açılım yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, “Onlar 120 bin TL’ye kadar gerilediler. Bu ülkede en yüksek maaşımız müsteşar maaşıdır, bir devletin de önerebileceği en yüksek maaş müsteşar maaşı olabilir… Yani bir müsteşar bir hocadan daha değersiz değildir, ya da bir hoca müsteşardan daha değersiz değildir…” şeklinde konuştu.

