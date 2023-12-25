“DAÜ toparlanacak”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle ve öğrenci gelirlerimizle ve diğer gelirlerle bir toparlanma bekliyoruz” dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, mali açıdan sorun yaşayan üniversitenin alacakları tedbirler ve atacakları adımlarla 2024 yılı sonunda toparlanma sürecine gireceğini ifade etti.

DAÜ’nün “yüksek maaşlar nedeniyle mali sorun yaşadığı” şeklinde kamuoyunda oluşturulan algının doğru olmadığına vurgu yapan Kılıç, 1200’e yakın tam zamanlı personelin çalıştığı DAÜ’de sadece 123 profesörün bulunduğunu, profesörlerin brüt maaşlarının kamuoyunda net maaş gibi yansıtıldığını vurguladı.

Kılıç, DAÜ’nün ülkeye katkısını düşünmeden sadece maaş algısı üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmadığını, bu algının üniversiteye ve yükseköğretim kurumlarına zarar verdiğini, DAÜ’deki maaşların abaratıldığı gibi yüksek olmadığını, asgari ücretle çalışanın da bulunduğunu söyledi.

DAÜ’nün Gazimağusa ve ülke ekonomisine katkısının yıllık en az 600-700 milyon dolar olduğunun altını çizen Kılıç, “DAÜ toplumun bir üniversitesi, benim değil, hepimizin üniversitesi. Bu ülkede her evde DAÜ mezunu var, buna böyle bakmak lazım. DAÜ’nün markası en az 1 milyar dolardır, belki de 2… DAÜ bütçesi devlet bütçesinden sonra en büyük bütçedir” dedi.

Üniversite akademik anlamda kaliteyi sürekli yukarı çekerken, uluslararası akreditasyonları ve sürekli yayınları artırırken, dönem dönem ekonomik sorunlarla boğuşmasını değerlendiren Kılıç, son dönemde pandeminin de etkisi olmakla birlikte kötü yönetimler, yeterince tanıtım yapılmaması, yükseköğretimde haksız rekabet, yeterli devlet katkısı olmayışının bu sorunun başlıca nedenleri olduğunu ifade etti.

DAÜ’nün yasayla kurulmuş bir devlet üniversitesi olduğunun altını ısrarla çizen Kılıç, DAÜ’nün ülkede tek denetlenen üniversite olduğunu, bunun da haksız rekabet oluşturduğunu belirtti.

DAÜ’deki alımların dahi Kamu İhale Yasası’na tabi olduğu örneğini veren Kılıç, “Hem zamandan kaybediyoruz, hem de 5’e alacağımız bir ürünü 10’a alıyoruz” dedi.

Kılıç, DAÜ’de zor bir dönemde göreve talip olmasını ve adeta “ateşten gömlek giymesini” de “Bazen görev sizi çağırır; görev bizi çağırdı, kabul etmemek olmazdı, Ben DAÜ ile büyüdüm” ifadeleriyle değerlendirdi.

Kılıç, DAÜ’yü uluslararası alanda daha aktif ve daha görünür hale getireceklerini söyledi

DAÜ’de 24 Ekim’de tek aday olarak yüzde 88.54 gibi yüksek oranla güvenoyu alarak DAÜ’nün yeni rektörü olan Prof. Dr. Hasan Kılıç, görevinde iki ayı doldurdu.

Prof. Dr. Hasan Kılıç, zor bir dönemde göreve talip olma nedenini “DAÜ sizi çağırıyorsa reddetme lüksünüz yoktur. Ben DAÜ ile büyüyen, DAÜ’nün içinden çıkan, DAÜ’nün yetiştirdiği bir akademisyenim. 30 yıldır bu üniversitedeyim. Öğrencilik yıllarında da hep buralarda olduk. Son yıllarda yaşanan sorunlu dönem, mali idari krizler bizlere görev çağrısı yaptı. DAÜ gibi bir kurum sizden görev bekliyorsa onu kabul etmeme gibi bir düşünceniz olmaması lazım” diyerek özetledi.

DAÜ’nün haksız bir rekabet ortamının içerisinde olduğunu söyleyen Rektör Kılıç, yükseköğrenimin çok gelişmekle birlikte planlı gelişen bir alan olmadığını, belirli kontrol mekanizmalarının olmadığı bir alanda, DAÜ devletin kurduğu üniversite olduğu için devletin koyduğu kurallara göre yönetme zorunluluğu ve sorumlulukları bulunduğunu, bunun da diğer üniversitelere kıyasla haksız rekabet oluşturduğunu vurguladı.

“KRAL ÇIPLAK”

Göreve geldiğinde karşılaştığı tabloya “kral çıplak” benzetmesi yapan Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Göreve geldiğimizde üniversitenin iki ciddi sıkıntısı vardı. İdari anlamda yönetilme sorunu ve mali poblemler. Bu süreci biz 5 yıldır yaşıyorduk.” dedi.

DAÜ’nün devletten katkı alma noktasında sıkıntıları bulunduğuna işaret eden Kılıç, “Devlet; devlet kurumu olan üniversiteye katkı vermekte cimri davranıyor” dedi.

Kılıç son 5 yılda devletin DAÜ’ye katkısının ciddi oranda azaldığını, 5 yıl önce yüzde 10’larda olan devlet katkısının bugün 0.07 olduğunu, bunun da kendilerini bir devlet üniversitesi olarak üzdüğünü ifade etti.

Kılıç, DAÜ’nün ekonomik krizlerle boğuşma nedenleri arasında haksız rekabet ortamı içerisinde gelirleri artıramama, öğrenci akışında, özellikle yabancı öğrenci sayısında büyük düşüşün de rol aldığını söyledi.

Kılıç, “Üniversitenin gelirlerine baktığınızda, iki tür geliri var; öğrenci gelirleri ve kampüsteki yurtlarda ve kafeteryalarda yaptığı çalışmalar. Bugüne kadar hep üniversitenin hareket alanları daraltıldı. Dolayısıyla üniversite kampüste ve kendi içerisinde bir özel sektör gibi haraket edemiyor, gelirlerini artırmak için girişimci ruhunu ortaya koyamadı, farklı alanlarda yatırımlar yapması gerekirdi, yapamadı” dedi.

BİRİKMİŞ 4 MİLYON DOLAR ALACAK VAR

Kılıç, DAÜ’nün kampüs içerisindeki yurt ve kafeteryalardan birikmiş yaklaşık 4 milyon dolar alacağı bulunduğunu ve konunun yargıda olduğunu belirterek, bu paranın tahsil edilmesinin DAÜ bütçesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Pandemi döneminin de öğrenci gelirlerinin düşmesinde rol oynadığını söyleyen Kılıç, yabancı öğrencide büyük düşüş yaşandığını, tanıtım konusunda ciddi hatalar yapıldığını kaydetti.

Kılıç, döviz cinsinden gelirler açısından önemli olan yabancı öğrenci oranının yüzde 50’lerden yüzde 30’lara düştüğünü belirterek, Türk öğrencilere yönelik çalışmalara ağırlık verildiğini onlarda da ciddi burslar verildiği için öğrenci sayısı artmasına rağmen gelirlerde beklenen artışın sağlanamadığını söyledi.

2024 yılını toparlanma yılı olarak gördüklerinin altını çizen Kılıç, bütçenin bu anlamda kendilerine rehberlik edecek mali disiplin olduğunu söyledi.

Kampüsteki gelirleri artırma yönünde çalışmalarının bulunduğunu söyleyen Kılıç, kısa vadede üniversiteyi toparlamaya, gelir-gider uçurumunu azaltmaya çalışacaklarını; orta ve uzun vadede hedeflerinin ise üniversitenin sürdürülülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak, çalışanlara iş güvencesi vermek, hak ettikleri maaşları sağlamak olduğunu kaydetti.

Hasan Kılıç, DAÜ’nün dev bir kurum olduğunu aileler, örenciler ve çalışanlar hesaplandığında yaklaşık günlük 20 bin kişinin hareket ettiği bir mekan olduğunu, Gazimağusa ve ülke ekonomisine inanılaz katkı sağladığını, kurumun bu katkısının karşılığını almak istediğini vurguladı.

Kılıç, “Belediyeler nasıl sıkıntıda olduğu zaman hemen el attık, mali yardım yaptık. Kıb-Tek’e aynı oranda yaptık, DAÜ’ye niçin yapılmıyor? Yapılıyor ama yeterli değil. Ama ilk kez hükümetin bu dönemde ilgisi olduğunu da görüyorum, beklediğimiz ilgi mi, soru işareti” dedi.

Kılıç, “Bir sıkıntı var, aldığımız ve alacağımız tedbirlerle ve öğrenci gelirlerimizle ve diğer gelirlerle bir toparlanma bekliyoruz. Ama tedbir alınmazsa 2025 de büyük sıkıntıya gebedir. Tedbirleri elden bırakmamız lazım.” dedi.

