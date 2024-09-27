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DAÜ-SEN, “Sürdürülebilir Kalkınma için Barış” paneli düzenledi

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DAÜ-SEN, “Sürdürülebilir Kalkınma için Barış” paneli düzenledi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), dün “Sürdürülebilir Kalkınma için Barış” konulu bir panel düzenledi.
DAÜ-SEN’den yapılan açıklamaya göre, Mustafa Afşin Salonu’nda gerçekleşen ve “Eylül Ayı Barış Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Hamit Caner üstlenirken, açılış konuşmasını DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara yaptı.
Etkinliğe, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri; Doğuş Derya, Sami Özuslu, Biray Hamzaoğlu, Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali’nin yanı sıra, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Osman Mubin Karatepe, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Barış Derneği Başkanı Ahmet Derya ile DAÜ-SEN üyeleri de katıldı.
Panelde sırasıyla Öğr. Gör. Ulaş Gökçe “Küresel Güç Çatışmaları ve Barış”, Dr. Okan Dağlı “Barış İçin Sivil Toplum Çalışmaları”, Prof. Dr. Ahmet Sözen “Uyuşmazlıkların Çözümünde Arka Kapı (2. Kulvar Diplomasisi)” ve Dr. Meltem Onurkan Samani “Kıbrıs’ta Barış İçin Yeni Yöntem Arayışları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Panelde sürdürülebilir kalkınmanın barış ile olan ilişkisi ve Kıbrıs'taki barış süreci üzerine mevcut durum ele alındı. Etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona erdi.
 
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