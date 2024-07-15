DAÜ-SEN: “Kamu arazileri, kamu yararına kullanılmalı”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ'nün kullanımında olan bazı arazilerin kamu yararı içermeyen işletmelere devredilip casinolu hotel yapımında kullanılacağı iddialarından duydukları endişeyi dile getirerek, kamu arazilerinin kamu yararına kullanılması gerektiğini vurguladı.

DAÜ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, DAÜ eski rektörlük binası ve arazisi, DAÜ Deniz Kulübü, Kültür Kongre Merkezi ve çevresinde bulunan arazilerin DAÜ'nün kullanımına verildiği amaca uygun olarak kullanılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, “Söz konusu arazilerin mülkiyetinin devlet veya Evkaf’ta bulunması bu arazilerin kamu yararına ve DAÜ'nün eğitim, bilimsel çalışma, sportif ve diğer aktivite ihtiyaçlarına yönelik kullanımını ortadan kaldıracak şekilde bir değişiklik yaratılmamalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

“Sahil bölgesinde yer alan bu arazilerin kamu yararı içermeyen işletmelere devredilip casinolu hotel yapımında kullanılacağı iddiaları endişe vericidir.” denilen açıklamada, böyle bir girişimin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı, tarafların acilen konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapması istendi. Böyle bir yaklaşımın hem devletin hem de Evkaf’ın temel amaçlarına aykırı olacağının belirtildiği açıklamada, “DAÜ-SEN olarak böyle bir adıma sessiz kalmamız mümkün değildir. Söz konusu araziler Bölgedeki Kültür Kongre Merkezi ve Deniz Kulübü’nün DAÜ’nün ihtiyaç duyduğu fonksiyonlara uygun olarak tüm halkın kullanımına açık olacak şekilde değerlendirilmelidir.” denildi.

Mevcut Deniz Kulübü, su sporları ve sahil sporlarının desteklenmesi, Kültür Kongre Merkezi ile entegre bir şekilde kullanılması ve DAÜ' nün buradaki konumunun korunmasının istendiği açıklamada, “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştırılması, mülk sahiplerinin haklarının iadesi gerekçe gösterilerek, bu arazilerin ve tesislerin kullanımının DAÜ'den ve gerçek amacından koparılması, büyük sermaye gruplarına peşkeş çekilmesi toplumsal anlamda büyük zarar verecektir. Mevcut tesislerin ve çevresindeki arazilerin kamusal yarar ön planda tutularak eğitime, bilime, spora, Üniversite’ye ve nihayetinde tüm topluma hizmet verecek şekilde kullanılması tüm tarafların temel sorumluluğu olmalıdır. İlgili taraflar kamu yararını ön planda tutarak birlikte hareket edebilmeyi başarabilmelidir.” ifadelerine yer verildi.