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DAÜ-SEN'in çok amaçlı merkezi "Local" açıldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından DAÜ-SEN'e Makine Mühendisliği Bölümü'nde tahsis edilen alanda 3 aydır inşası sürdürülen "Local"in açılışı yapıldı.

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DAÜ-SEN'in çok amaçlı merkezi "Local" açıldı


DAÜ-SEN'den verilen bilgiye göre, açılış Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı  Erdal Özcenk, Rektör Prof.Dr. Aykut Hocanın ve Eğitim Enternasyonali Avrupa Örgütü Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi Direktörü Suzan Flocken ve Sendika yetkilileri tarafından yapıldı.

 

DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara açılış töreninde yaptığı konuşmada Local'in işçi, memur, akademik personelin ve öğrencilerin makul ücrete yemek yiyecekleri ve isteyenlerin ders çalışıp, kişisel toplantılarını yapabilecekleri ortak bir alan olacağını belirtti.

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun olacak Local, sorumlu tüketim ve üretime, insana yakışır çalışma ilkelerine bağlı, örnek bir alan olacak ve bu amaçların kamuoyunca daha çok benimsenmesi için çalışacak.

 

Local, tamamen DAÜ-SEN üyesi mimar, iç mimar ve mühendislerce tasarlanırken, DAÜ-SEN üyesi turizm ve işletme uzmanları ise özel sektör işletmecilerinin de katkılarıyla projenin mutfak ve işletim sistemini geliştirdi.



Local'in tasarımı ve uygulamasında çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi de görev aldı. Projeye DAÜ'nün altyapı ve çevre tasarımı desteği sağlandı. Local'in içinde yer alan duvar tablosu, DAÜ-SEN üyesi Nurtane Karagil tarafından çizildi. Projenin tüm finansmanı DAÜ-SEN'in öz kaynaklarınca karşılandı.


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