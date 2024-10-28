DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı ikinci devre seçimlerinde UBP ve hükümet partilerinin sınıfta kaldığını belirterek “Yaşanan bu siyasi yozlaşmayı hukuk dışı yöntemlere başvurarak çözmek, geçersiz oyları geçerli ilan ederek yaşanan siyasi kirliliği temizlemek mümkün değildir.” açıklamasında bulundu.

“Meclis Başkanı seçimlerinin UBP tarafından yıllarca kazılan kuyuya yine UBP'nin düşmesiyle sonuçlandığı” değerlendirmesinde bulunan DAÜ-SEN, karma oyla seçilen milletvekillerinin partiyi, örgütsel yapıyı, siyasal düşünceyi önceliğine almadığını ve bireysel menfaatlerine odaklanan bir yapı yaratıldığını kaydetti.

“Böylece milletvekilinin partiye şart koşacak, çekinmeden partisine şantaj yapacak durum yaratılmıştır.” denilen açıklamada, çağdaş toplumun örgütlü toplum olduğu, çağdaş bir siyasetin de, siyasi partilerin örgütlülüğünde olabileceği belirtildi.

DAÜ-SEN açıklamasında, topluma sirayet ettiği ifade edilen “bireysel kurtuluş fikrinin” siyasi partileri de esir aldığı, bunun en ciddi kurbanının da, bu sistemin yaratıcısı olduğu savunulan UBP olduğu kaydedildi.

Bazı UBP vekillerinin parti organlarına karşı kendi şartlarını dikte ettirmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bu, ülkeye yapılan bir haksızlıktır. Başbakan ve UBP Başkanı bu krizi Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ile samimi bir diyalog içinde çözebilirdi. Ancak ne yazık ki bu yol yerine inat, 'ben yaptım oldu' tavrı ve hukukun dahi çiğnendiği bir yol seçilmiştir.

Gerek UBP, gerekse hükümet partileri Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının ikinci devre seçimlerinde sınıfta kalmıştır; parti içi, hükümet içi bireysel menfaat çatışmalarının esiri olmuşlardır. Yaşanan bu siyasi yozlaşmayı hukuk dışı yöntemlere başvurarak çözmek mümkün değildir. Geçersiz oyları geçerli ilan ederek yaşanan siyasi kirliliği temizlemek mümkün değildir.

Kamusal yatırımların neredeyse sıfıra yaklaştığı ülkemizde sosyal adaletsizlikler toplumda büyük yaralar açarken, hukukun üstünlüğünün Meclis çatısı altında dahi yok sayılacağı bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Ortada ne sosyal bir devlet ne de hukuk devleti kalmıştır.”

-“Çözüm hukukun üstünlüğünde”

DAÜ-SEN açıklamasında, siyasetin yaşadığı kirliliğin ve yarattığı derin sorunların çözümünün hukuk dışı davranışlarda değil aksine hukukun üstünlüğünde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “DAÜ-SEN olarak, siyasi kirlilikten ve yozlaşmadan uzak duran tüm temiz milletvekillerini devletin temel ilkeleri olan demokrasiye, sosyal adalete ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya davet ederiz. Hukuk dışı yollara başvurmak yerine, Meclis’i, bireysel menfaatleri peşinden koşanlardan ve siyaseti kirletenlerden arındırınız.” ifadelerine de yer verildi.

