DAÜ-SEM heyeti Değirmenlik Belediyesi’ni ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy ve beraberindeki heyet Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde tamamlanan İngilizce kursları hakkında bilgi verdi. Değirmenlik Belediyesi ile DAÜ-SEM’in birlikte organize ettiği bölge halkına yönelik İngilizce kurslarını veren DAÜ öğretim elemanları Mutlu Kale ile Mustafa İpekçioğlu’na teşekkür belgeleri takdim edildi.

DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e belediye olarak eğitime verdikleri önemden dolayı teşekkürlerini sunduktan sonra, belediyelerin gerek hizmet içi eğitimlerinin gerek ise halka açtığı kurslarla toplumun sürekli eğitimine önemli katkı sağladığını ifade etti. DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Ersoy belediyelerle olan eğitim işbirliklerinin devam ettirileceğini de sözlerine ekleyerek, DAÜ-SEM’in eğitim vizyonu doğrultusunda üniversitenin tüm imkânlarını kullandıklarını söyledi. Ayrıca eğitimlerin organizasyonunda kendilerine her türlü katkıyı sağlayan Değirmenlik Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi sorumlusu Laika Çakır’a da teşekkürlerini sunan DAÜ-SEM Başkanı Ersoy, ilerleyen günlerde farklı konularda eğitimlere devam edeceklerini de kaydetti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler konuşmasında belediye olarak bir aile olduklarını ve ailenin eğitime verdiği önemden bahsederek, aldıkları eğitimlerle belediyenin vizyonunu daha ileriye taşıdıklarını kaydetti. Başkan Ali Karavezirler Değirmenlik Belediyesi’nden herkesin eşit ve adil hizmet aldığını vurgulayarak, Değirmenlik Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nde DAÜ-SEM eğitmenleri tarafından düzenlenen İngilizce kurslarına katılanların aldıkları eğitimden memnun olduklarını ifade etti. Hedeflerinin belediye personelinin hizmet içi eğitimlerini tamamlayarak vatandaşa daha kaliteli hizmet vermek olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Karavezirler, çalışmalarına bu vizyon doğrultusunda devam edeceklerini belirtti.

Toplantıya Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, DAÜ-SEM Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Aybike Yektaoğlu, DAÜ öğretim elemanları Mutlu Kale ile Mustafa İpekçioğlu ve DAÜ-SEM Yönetici Asistanı Çiğdem Anatyulu katıldı.

