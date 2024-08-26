DAÜ Rektörü Kılıç, Kral Tepesi’ndeki arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi denetiminde DAÜ akademisyenleri tarafından yürütülen arkeolojik çalışmaları yerinde ziyaret eden Kılıç, arkeolojik, tarihi ve kültürel değerleri ortaya çıkaran ve dünya kültür mirasına katkı koymak için yapılan kazı çalışmalarına DAÜ olarak destek vermekten mutlu ve gururlu olduklarını belirtti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç,

Kaleburnu köyünde bulunan Kral Tepesi’ndeki arkeolojik kazı çalışmalarını

inceledi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi denetiminde DAÜ akademisyenleri tarafından yürütülen arkeolojik çalışmaları yerinde ziyaret eden Kılıç, arkeolojik, tarihi ve kültürel değerleri ortaya çıkaran ve dünya kültür mirasına katkı koymak için yapılan kazı çalışmalarına DAÜ olarak destek vermekten mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Kılıç, bu desteğin her zaman devam edeceğini kaydederek başta TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu olmak üzere DAÜ akademisyenlerine, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ekibine ve kazı çalışmalarına katkı koyanlara teşekkür etti.

DAÜ Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR) sorumluluğunda bölgede başlatılan uluslararası kurtarma kazı çalışmalarında MÖ 4000 Çanak Çömlekli Neolitik Dönem ve MÖ 1200’lü yıllara ait aynı ama iki farklı dönemde iskan edilmiş yerleşim yeri ve çeşitli mimari yapı tarzları ortaya çıktı.

Devam eden çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalıntılar, Kral Tepesi / Vasili’nin Çanak Çömlekli Neolitik Dönem ve Geç Tunç Çağı’nda Kıbrıs’ın önemli bir yerleşim merkezi olma ihtimalini de ortaya koydu.