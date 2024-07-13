DAÜ öğrencilerinden Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk bölümüne bağış

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk bölümüne kitap, oyuncak kitaplık ve oyuncak dolabı hediye etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu-İlkokulu Okul Aile Birliği ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Kulübünün katkılarıyla, DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk bölümünü ziyaret etti, yatakta tedavi gören çocuklara hediyeler dağıttı.Ziyarette, Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk bölümüne kitaplık ve oyuncak dolabı yanında İngilizce, Türkçe okuma kitapları ve puzzle hediye edildi.Ziyarete, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, Proje Koordinatörü ve Toplumsal Duyarlılık Merkez Başkanı Nazenin Ruso Kandemir ve Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu-İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı ve DAÜ TDM Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman katıldı.