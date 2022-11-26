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DAÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde unutkanlık taramaları başlıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne bağlı hizmet veren Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde unutkanlık taramaları başlıyor.

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DAÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde unutkanlık taramaları başlıyor


Üniversiteden yapılan açıklamada demansın tüm dünyada yaşlı nüfustaki engellilik ve bağımlılığın en büyük sebeplerinden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre tüm dünyada 50 milyon demans hastası vardır ve 2050 yılında bu sayının 152 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Yaşlanan toplumlarla birlikte demanslı kişi sayısı katlanarak artmaktadır. Amerikan Nöroloji Akademisi 65 yaş üzerindeki bireylere yıllık bilişsel taramalarını yaptırmalarını önermektedir. Bilişsel taramalar karşılıklı görüşme ile kısa sürede yapılabilmekte ve beynin zihinsel becerileri test edilebilmektedir.”

Açıklamada, 65 yaş üzerindeki kişilere uygulanacak bilişsel tarama testleri için DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi polikliniğinin 0392 630 3851 numaralı telefonundan randevu ve bilgi alınabileceği bildirildi.
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