DAÜ Cumhuriyet’in 40. yılı için koştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılını kutlamak amacıyla bu yıl dördüncüsü organize ettiği geleneksel Cumhuriyet Koşusu, dün yapıldı.

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen koşu, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayarak, kampüs içerisindeki parkurun tamamlanmasının ardından DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sona erdi.Koşunun startını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç 10’dan geriye sayarak verdi. Koşuya DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ personeli, öğrenciler ve halk da katıldı.-Madalyalar verildiCumhuriyet Koşusu; 18-35 yaş kadın / erkek, 36-50 yaş kadın / erkek ve genel klasman kadın /erkek kategorilerinde gerçekleştirildi. Koşu sonunda kategorilere göre dereceye giren katılımcılara madalyaları DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından verildi.4’üncü 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu’nda, 18-35 yaş kadın kategorisinde birinciliği Beyza Celme, ikinciliği Ada Kafa ve üçüncülüğü Hanna Kuzniatsova elde ederken, 18-35 yaş erkek kategorisinde birinciliği Ömer Faruk, ikinciliği Aygün Tosun ve üçüncülüğü Aymene Mozen elde etti. 36-50 yaş kadın kategorisinde birinciliği Gülseren Dayanık elde ederken, 36-50 yaş erkek kategorisinde Aydın Kayol birinci oldu. Yarışmada ayrıca En Genç Katılımcı Ödülü’nü Ada Kafa ve En Olgun Katılımcı Ödülü’nü ise Aydın Kayol elde etti.15 Kasım Cumhuriyet Koşusu’na katılan tüm yarışmacılara DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından katılım belgesi verildi.