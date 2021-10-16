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DAÜ çalışanlarının ailesine yüzde 50 indirim

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), DAÜ Rektörlüğü ve DAÜ Personel Sendikası (PER – SEN) arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Ek Protokolü imzalandı.

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DAÜ çalışanlarının ailesine yüzde 50 indirim
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Protokol, DAÜ personelinin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, eğitim gören kardeşlerine, anne-baba, aile birliği içerisinde bulunan eşlerinin çocuklarına ve anne veya babası vefat etmiş olup bakımı DAÜ personeli olan büyükbaba veya büyükanne tarafından karşılanan torunlarına, ortak programlar dahil tüm programlarda yüzde 50 öğrenim ücreti indirimini kapsıyor.
 
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