“DAÜ Beach Club’ın özele verilmesi kabul edilemez”

Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, DAÜ Beach Club ve civarındaki arazilerin özele verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Doğu Akdeniz Üniversitesi Deniz Tesisleri (Beach Club) ve civarındaki arazilerin özele verilmesinin bölge halkı tarafından kabul görmeyeceğini belirtti.

DAÜ Beach Club ve yakınındaki arazilerin üniversiteden koparılıp, özel bir yatırımcıya verileceği iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada Başkan Uluçay “Üniversitenin yaşadığı geçici maddi sıkıntıları fırsat bilip, bu gibi paha biçilmez değerleri üniversiteden koparmak bu şehrin vicdanında asla kabul görmeyecektir’’ dedi.

Gazimağusa'nın geleceğini yakından ilgilendiren konuyu yakinen takip edeceğini belirten Uluçay; “Doğu Akdeniz Üniversitesi, hem halkımız hem de belediyemiz açısından son derece önemli bir kurumdur. DAÜ'nün yaşayacağı ekonomik veya sosyal problemler kuşkusuz ki yalnızca o kurumu değil, bütün şehri ve tüm eğitim sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Yakın zamanda kamuoyuna yansıyan DAÜ Beach Club'ın ve yakınındaki arazilerin üniversiteden koparılıp, özel bir yatırımcıya verileceği iddiaları maalesef hepimizi derinden üzmektedir” dedi.

DAÜ’nün her türlü sorunu çözebilecek güçlü bir kurum olduğunu ifade eden Uluçay, “Bu şehri, üniversiteyi ve ülkesini seven herkesin bu konuyu tekrar değerlendireceğine ve sağduyu ile karar vereceğine inanıyorum. Denizle buluşma konusunda sıkıntı yaşayan Mağusa'nın geleceğini yakından ilgilendiren bu konuyu çok yakından takip etmeye devam edeceğiz.’’ dedi.

