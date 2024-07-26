“DAÜ Beach Club arazilerine eğitim kompleksi kazandırılacak”

Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, DAÜ Beach Club arazilerinin kötü kullanıma hizmet edeceği iddialarını yalanladı ve söz konusu araziler üzerine inşa edilecek yapıların eğitime hizmet edeceğini vurguladı

Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Beach Club arazilerinin devriyle ilgili konuştu, süreci takip ederek iş birliklerini sürdürecekleri mesajı verdi.

Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Beach Club ve çevresindeki arazinin Bakanlar Kurulu kararıyla devredilmesiyle ilgili konuştu.

Bakanlar Kurulu’nun 18 Temmuz tarihli kararıyla 1984 yılından beri üniversitenin kullanımında olan ve halk arasında DAÜ Beach Club olarak bilinen sosyal tesislerin bulunduğu arazinin bir kısmının tahsisi iptal edilerek, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne devredilmişti.

Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, DAÜ eski rektörlük binası ve arazisi ile DAÜ Deniz Kulübü, Kültür Kongre Merkezi ve çevresindeki arazilerin kötü kullanıma hizmet edeceği yönünde son günlerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Söz konusu araziler üzerine inşa edilecek yapıların eğitime hizmet edeceğini vurgulayan Tümer, “Araziler üzerine kalıcı yapılar oluşturularak, ülke eğitimine katkıda bulunacak eğitim kompleksi kazandırılacaktır.” dedi.

Öğrencilerin kullanımında olan ve spor, turizm, kültür ve eğitim amaçlı kullanılan sosyal tesislerin zarar görmesi ve DAÜ’nün yara almasını sağlayacak hiçbir atılımın söz konusu olmadığını vurgulayan Tümer, “Çıkan haberlerin aksine Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında yıllardır devam eden iş birlikleri artarak günümüze taşınmaktadır.” ifadelerini kullandı.

DAÜ ile Evkaf'ın politik kurumlar olmadığını vurgulayan Tümer, “Bizim önceliğimiz topluma faydalı olabilecek faaliyetler yürütmektir.” diyerek, DAÜ ile iş birliklerinin devam edeceğini söyledi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, Bakanlar Kurulu’nun bahse konu arazilerle ilgili kararını kendilerinin dışında gelişen bir olay olarak değerlendirdi. Konunun sonuçlanmasını bekleyeceklerini ve süreci takip edeceklerini belirten Kılıç, “Biz olumlu bakıyoruz olaya... Bahse konu arazinin, Sayın Tümer’in de söylediği gibi, eğitim amaçlı kullanılması, kamuya açık alan olarak değerlendirilmesi ve üniversitemize verilmesi öngörülen diğer 18 dönümle bütünlüklü şekilde planlanması söz konusu olacak.” diye konuştu.

