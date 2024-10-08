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DAÜ “ASHINA” takımı Teknofest’te birinci oldu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ASHINA Takımı, Türkiye’de düzenlenen Teknofest'in Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı.

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DAÜ “ASHINA” takımı Teknofest’te birinci oldu
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DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi'nden Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Furkan Batı ile Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Deniz Demir ve Cemre Yeşil’den oluşan takım, 4 Ekim’de Adana'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Açıklamada, ASHINA Takımı'nın, 5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen finallerde 7 bin 927 puanla birinci gelerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi gibi 14 üniversite takımını geride bıraktığı ifade edildi.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, öğrencilerin başarısından gurur duyduklarını belirterek, Teknofest’te elde edilen başarının hem üniversitenin akademik kalitesini yansıttığını, hem de öğrenciler ve akademik kadro için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
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