"Darbe girişiminin başarılı olması için Güneydekiler de dua ediyordu”

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tatar “Darbe girişimin başarılı olması için Güneydekiler de dua ediyorlardı” dedi

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler KKTC’de de anıldı.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törende anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Konuşmaların ardından dua okunan tören, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılması ve 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan fidanlık ziyareti ile sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, "Sinsi terör örgütünün, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde devletin içerisine paralel bir yapı ile sızdığını" ifade etti, Türk milletinin demokrasisine ve milli iradesine karşı girişimi kınadı.

O akşam Güney Kıbrıs’tan, “Darbe girişimi başarılı olsaydı Girne’de bayrağımızı dalgalandırabilecektik” şeklinde açıklamaların geldiğine işaret eden Tatar, “Darbe girişimin başarılı olması için Güneydekiler de dua ediyorlardı” diye konuştu.

15 Temmuz 2016 akşamı TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, kararlılığı ve halkın meydanlara dökülmesiyle dünyada örneği görülmemiş bir cesaret sergilendiğini ifade eden Tatar, halkın, canlarını feda etme uğruna her türlü saldırıya karşı kendilerini siper ederek, ülkenin demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmalarının dünya tarihinde yerini aldığını söyledi. O cesareti gösterenleri selamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

