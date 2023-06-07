“Dar gelirliyi bitiriyoruz”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, “Hem üretim, hem de tüketim bitme noktasına doğru gidiyor" dedi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, esnafın giderlerinin enflasyona bağlı olarak arttığına dikkat çekerek, bu sebeple de ekonomik faaliyetlerin de daraldığına işaret etti.

Tulga, pahalılığın daha az tüketim ve daha az satış demek olduğuna vurgu yaparak, pahalılığın elimizde olmadığını, ama elimizde olanları da yapmadığımızı söyledi.

Et örneğini veren Tulga, "Toplum et alamaz duruma geldi. Giderek de hayvanlar hayvancının elinde kalmaya başladı. Hem üretim, hem de tüketim bitme noktasına doğru gidiyor" dedi. Tulga, pahalılığın ortadan kalkmadan, ücretleri artırmanın ne kadar saçma olduğunun ortaya çıktığını belirterek, maaşlara artış verilir verilmez daha büyük bir pahalılıkla karşılaştığımızı vurguladı.

"Bu durum tüm piyasayı da, esnafı da, dar gelirliyi de bitiriyor" diyen Tulga, geriye güçlü olan firmaların kaldığını ve bununda işsizliğe sebep olduğunu söyledi.

Tulga, kiraların yüksekliğine işaret ederek kira ödeyen, çalışanı olan esnaf ve işletmelerin ayakta duramadığını ifade etti.

Prim desteğinin de önümüzdeki dönem yetmeyeceğine işaret eden Tulga, işletmelere, esnafa uygun faizli uzun vadeli kredi verilme çalışmasının da en erken bir zamanda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Mayıs ayında belirlenen 3,62'lik hayat pahalılığı ile ilgili değerlendirme yapan Tulga, belirlenen hayat pahalılığının “komik” olduğunu vurguladı. Tulga, insanları en çok etkileyen eğitim, kira gibi kalemlerin dövize endeksli olduğunu söyleyerek, dövizde son birkaç aydaki artışın yüzde 5'i bulduğunu belirtti.

Temel harcamalardaki artışlara ve mayıs ayı hayat pahalılığına bakıldığında rakamın gerçekçi olmadığını ifade eden Tulga, "Temel ihtiyaçlarla üzerinden bir analiz yapılmak zorundadır. Temel ihtiyaçlarla ilgili ikinci bir enflasyon sepetinin oluşması lazım. Temel gıdayı içine alan, ulaşımı, faturalan, kirayı içine alan bir enflasyon sepetinin oluşması lazım. Kiralar, faturalar sepette yok. Bu durum da yoksulluyu, dar gelirliyi bitiriyoruz" dedi.

