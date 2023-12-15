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“Daima uyanık olunmalı”

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Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de ve KKTC’de “dahili ve harici bedbahtlar” ve cumhuriyetin düşmanları olabileceğini söyleyerek, bu çevrelere karşı daima uyanık olunması gerektiğini vurguladı

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“Daima uyanık olunmalı”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyetin ulusal mücadelenin sembolü olduğunu söyledi.
Töre, protokol gezisi kapsamında KKTC’de bulunan İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerini kabul etti. 
Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, “Ne mutlu Türk'üm” diyen herkesin KKTC’ye ziyaret gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizerek çünkü KKTC’nin bir Türk vatanı olduğunu söyledi.
Töre, milli davaların sağlam duruşla savunulabileceğini kaydederek gerek Türkiye’de gerek ise KKTC’de Atatürk’ün gençliğe hitabesinde  ifade ettiği gibi “dahili ve harici bedbahtlar” ve cumhuriyetin düşmanları da olabileceğini söyleyerek, bu çevrelere karşı daima uyanık olunması gerektiğini vurguladı. 
Milli meselelerde aldanıldığı zaman iş işten geçebileceğini ifade eden Töre, Cumhuriyetin ulusal mücadelenin sembolü olduğunu belirtti. 
Federasyon görüşmelerinin devam etmesi ve garantörlük sisteminin kaldırılmasını isteyen bazı çevrelerin olduğuna da dikkati çeken Töre, “KKTC’yi kurmakla ayağımıza kurşun sıktık” diyenlerin bile olduğunu, bu çevrelere karşı daima uyanık olmak gerektiğini söyledi. 
Aynı düşünce yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını bölmeye çalışan kesimlerin de olduğuna işaret eden Töre, öğrencilerden her zaman dikkatli olmalarını diledi. 
 
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