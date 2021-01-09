Daha kötülerine de hazır olalım

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, daha kötü örneklerle de karşılaşabileceğimizi ifade ederek, artık “şiddeti içselleştiren bir kuşak” ve “kültürle” yüzleşmemiz gerektiğine dikkati çekti





Geçitkale’de yaşanan aile içi facia hakkında Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, felaket tellalı olmak istemediğini ancak daha kötü örneklerle de karşılaşabileceğimizi ifade ederek insanın genetik kodunun teknolojik gelişmelere uygun olmadığının bilimsel olarak ispatlı olduğunu, artık bizim de “şiddeti içselleştiren bir kuşak” ve “kültürle” yüzleşmemiz gerektiğine dikkati çekti. Başel, hızla "okul sosyal hizmet birimlerinin" hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

Geçitkale’de 14 yaşındaki bir çocuğun, önce anne ve babasını sonra da kendisini silahla vurarak öldürmesi ülkede infial yaratırken meselenin ne olduğunun anlaşılması için ipuçları takip ediliyor…

Korkunç olayla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya başlarken elde edilen bilgilere göre dün öğle saatlerinde evde, PlayStation (oyun konsolu) konusunda bir tartışma yaşandığı, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun, söz konusu oyun konsolunda en çok GTA 5 isimli video oyununu oynadığı, söz konusu oyunun içerdiği şiddet nedeniyle, çocuklar için sakıncalı olabileceği değerlendiriliyor…

Cep telefonlarında yapılan incelemelerden dikkat çeken sonuçlar çıkarken, balistik ve otopsi sonuçlarının, olayla ilgili gelişmeler yaşanmasına neden olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan konunun “önleme” ve “vaka öncesi erken işaretlerini tespit” etme konusunda ise okul sosyal hizmetlerin önemi ortaya çıkıyor…

Ülkemizde ise maalesef bu konuda herhangi bir planlama ile “pilot uygulama” niyeti dahi gözlemlenmiyor.

Uzmanlar, şiddeti içselleştiren bir kuşak ve kültürle yüzleşmemiz gerektiğine dikkati çekerken, bu konuda devletin koruyucu, önleyici birimlere özellikle de okul bünyesinde ihtiyaç olduğu kanaatinde...

BARIŞ BAŞEL: “TEKNOLOJİ İNSANIN GENETİK KODUNA UYGUN DEĞİL… ŞİDDETİ İÇSELLEŞTİREN GENÇ KUŞAK BİR VAKIA VE BU TEKNOLOJİ LE BAĞLANTILI”

Kıbrıs Postası'na konuşan Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, felaket tellalı olmak istemediğini ancak daha kötü örneklerle de karşılaşabileceğimizi ifade ederek insanın genetik kodunun teknolojik gelişmelere uygun olmadığının bilimsel olarak ispatlı olduğunu, artık bizim de “şiddeti içselleştiren bir kuşak” ve “kültürle” yüzleşmemiz gerektiğine dikkati çekti.

“OKUL SOSYAL HİZMETLERİ DEDİĞİMİZ BİRİM HIZLA PİLOT OLARAK DEVREYE GİRMELİ”

Başel, “okul sosyal hizmetleri” biriminin hızla hayata geçmesi gerektiğini, bunların tüm dünyada önemli faydalar kazandırdığını, bu tip vaka potansiyellerinin erken tespiti ile rehabilitasyonunun ancak bu şekilde mümkün olduğunu kaydederek “sadece kadına şiddete” yoğunlaşmanın doğru olmadıpını, bambaşka bir dünyanın önümüzde bambaşka sorunlarla da var olduğunu anlattı.

Barış Başel, "okul sosyal hizmetleri birimi olmazsa olmaz" dedi.

“ŞİDDET KÜLTÜRÜNE BİZİM DE DAHİL OLDUĞUMUZUN BİR GÖSTERGESİ...”

Vahim olayı Kıbrıs Postası'na sıcağı sıcağına değerlendiren Barış Başel, "ulusal anlamda şiddeti önleme politikamız ve hassasiyetimiz yok. Felaket tellalı olmak istemem ama başımıza daha kötüleri de gelebilir... Şiddeti içselleştiren bir kuşak var karşımızda... Cocuk koruma sitemleri bu noktada önemli... İçinde bulunduğumuz durum, tüm dünyada da gözlemlendiği gibi şiddet kültürüne bizim de dahil olduğumuzun bir göstergesi... Sadece yasaları yaparak, onları onaylayıp çıkararak ya da sadece kadına şiddete yoğunlaşarak bu genel durumu göremeyiz, kaçırırız. Bütünsel olarak bakmaz zorundayız içinde yaşadığımız çağa ve sorunlarına..." ifadelerini kullandı.



