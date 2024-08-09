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“Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?”

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Av. Cansu Nazlı, Arda Sünmez hakkında ev içi şiddet sarmalı olduğuna dikkat çekti

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“Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?”
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Dipkarpaz’da 16 yaşında hayatını kaybeden Arda Sünmez ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Av. Cansu Nazlı, Sünmez’in hikayesinde ev içi şiddet sarmalı olduğunu, ancak Sosyal Hizmetlerden yapılan tek bir açıklama olmadığını belirtti.

Av. Cansu Nazlı’nın açıklaması şöyle:

“16 yaşında bir genç intihar ediyor. Çok acı verici olduğu kadar öfke uyandırıcı da! Çünkü hikayesinde ev içi şiddet sarmalı olduğu biliniyor. Sosyal Hizmetlerden yapılan tek bir açıklama yok. Mevzuatımıza göre 18 yaşından küçük herkes çocuktur ve ülkedeki tüm çocuklardan ailesinden evvel yasal olarak Sosyal Hizmetler sorumludur.

16 yaşında bir çocuğu ölüme götüren bu yolu fiili ya da ihmaliyle döşeyen herkesten sorulacak hesabımız var.

Feodal ilişkiler ile ev içi şiddet direnişçilerini karanlığa mahkum eden zihniyetin, şiddet şikayetlerini ciddiye almayan polisin, çocukları fiilen korumaktan çok uzak olan sosyal hizmetlerin, yeterli personeli, altyapıyı, bütçeyi sağlamayarak sosyal hizmetleri cılız bırakan gelmiş geçmiş hükümetlerin bize yaşam borcu var!

Polisten sadece devam eden tahkikatın detaylarını istemiyoruz. Bu çocuğun ölümüne gelene kadar yaşadığı evden gelen kaç şiddet şikayetini soruşturduğunu ve sonuçlandırdığını da bilmek istiyoruz.

Polisin her ilçede kadına şiddetle ilgili birimleri ne zaman aktif olacak ve köy karakollarına kadar teşkilatlandırılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir açıklama bekliyoruz. Bu ölümden kendinizi hiç mi sorumlu hissetmiyorsunuz?

Her bölgeye şiddet önleme merkezleri ve sığınma evleri kurmak için hükümetin bir planı var mı?

Sosyal Hizmetlerin bütçesini ve personelini artırmak için bir girişiminiz olacak mı?

Şiddete maruz kaldığından şüphelenilen çocukları takip etmek ve korumak için gerekli olan Çocuk İzlem Merkezlerini kurmak için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?”

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