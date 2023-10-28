Daha kaç canımızı kurban vermemiz gerekir?

Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde okulun balkonundaki mermer koparak aşağıya düştü. Olayın ders saatinde yaşanması nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı

Devlet okulları, bakımsızlık nedeniyle "dökülmeye" devam ediyor...Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde dün yaşanan olay korku yarattı.Sabah saatlerinde okulun balkonundaki mermer koparak aşağıya düştü. Olayın ders saatinde yaşanmasından ötürü kimse yaralanmadı.GTMK’da dün yaşanan olay okullarımızdaki çürümüşlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.Geçtiğimiz haftalarda da Canbolat Özgürlük Ortaokulu'nda tavan çökmüş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu "tavan değil, sıva çöktü" açıklaması yapmıştı.Söz konusu olay sonrası dün birçok vatandaş sosyal medyada Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun “Tavan çökmedi sıva düştü” açıklamasını Tİ’ye alan yorumlar yaptı.Refik Hazır isimli vatandaş ise, sosyal medya hesabından Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde duvardan beton parçası düştüğünü paylaşarak duruma isyan etti.Hazır'ın paylaşımı şöyle:Gazimağusa Türk Maarif Koleji… Bir okul günü…Daha bir yıl olmadı onlarca evladımızı, arkadaşımızı cehalete; cinayete kurban verdik. O beton parçaları bir çocuğumuzun, bir öğretmen arkadaşımızın, bir okul çalışanının başına da düşebilirdi. Daha kaç canımızı, bu cehalete kurban vermemiz gerekir?Tam gün eğitimmiş… Şartlar yarım güne müsait değil!!!