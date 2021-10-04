TDP Genel Başkanı Özyiğit, 16 Ekim’deki kurultayda daha dinamik, daha güçlü bir yapı kuracaklarını vurguladı





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçesi 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Kongrede TDP Girne İlçe Başkanlığına Turgut Uluhan seçilirken, Yönetim Kurulu Ahmet Karahan, Kenan Bali, Tolga Atamer, Rüya Yılmaz, Sinan Gürzap, Efe Gencay, Macit Ormancı, Rahme Emin, Ebru Derviş’ten oluştu.

Kongrede ayrıca Girne İlçesi Gençlik Örgütü Başkanlığına Ergün Bey seçilirken Yönetim Kurulu’nda Tunç Eren, Sadi Eninanç, İlde Atik, Burcu Paşa, Tuğdem Berksel yer aldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 16 Ekim’de TDP’nin 7. Olağan Kurultayını gerçekleştireceklerini belirterek “Tüm ilçelerde yeni katılımlarla birlikte daha dinamik ve güçlü kadrolar oluşturduk. Yıllar sonra Gençlik Meclisimizi kurduk, ilçelerde de gençlik örgütlerimizi oluşturduk. 16 Ekim’deki kurultayda da daha dinamik, daha güçlü bir yapı kuracağız. Bir yandan yeni isimlerle birlikte kadrolarımızı güçlendirirken, diğer yandan da politikalarımızı zenginleştirerek, güncelliyoruz. TDP kararlı ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulunun bir yandan ülkeyi karanlıkta bırakırken, diğer yandan da usulsüz işlere imza attıklarını söyleyen Özyiğit, TDP olarak geçtiğimiz hafta, ihalesiz yakıt alımı ile suç işleyen, limit dışı yakıt getirilmesine olanak sağlayarak halkın sağlığını tehlikeye atan, kurumun ve çevrenin geleceğini tehlikeye sokanlarla ilgili dava dosyaladıklarını anımsattı.

Azınlık hükümeti döneminde toplumun yararına hiçbir icraat yapılmadığına, tam tersine sahte PCR, kara para aklama, ihalesiz kaçak petrol, sahte AdaPass olayı ve benzeri birçok olay yaşandığına dikkat çeken Özyiğit, “Bu hükümet zaten bitmiştir. Nisap desteklerinin olup olmayacağını da Pazartesi göreceğiz. Artık daha fazla beklemeden muhalefetle uzlaşarak erken seçimin önünü açsınlar. O koltuklarda kalarak toplumun ve ülkenin geleceğinden daha fazla çalmasınlar” dedi.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ülkede her anlamda olumsuz bir gidiş olduğunu, korku ve sindirme politikaları uygulandığını belirten Özyiğit, “Birileri bundan etkilenebilir, ama şunu çok iyi bilsinler ki, TDP olarak onlara pabuç bırakmayacağız” dedi.

Müdahaleler sonucu kurulan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin toplum yararına icraat yapmadığı gibi, özellikle pandemi döneminde vatandaşlarını kaderine terk ettiğini, koltuk uğruna yetkilerini devrettiğini ifade eden Özyiğit, “Hükümetin önceliği toplum değil, önlerine konulan istekleri yerine getirmektir” dedi.

TDP Girne İlçe Başkanlığına seçilen Turgut Uluhan da gerek toplumun yapısal sorunları, gerekse Kıbrıs Sorununun çözümü konusunda ciddi bir çalışma yapma kararlılığında olduklarını belirtti.

TDP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Başkanlığına getirilen Ergün Bey de görev süreleri boyunca gençlik aktivitelerinin yanında, Girne’de çevreci ve sürdürülebilir kalkınma politikaların gündemde olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

