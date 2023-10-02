“Daha çok turist, daha çok öğrenci ağırlayacağız”

Başbakan Üstel: “Yeni oteller 2024 Yılı’nda hizmete girecek. Yatak sayımız bir anda 40 Bin olacak. 2024 Yılı’nda daha çok turist, daha çok öğrenci, daha çok uçuş için çalışmalarımızı artırdık”

Girne Boğaz ve çevre köylerini ziyaret eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, ekonomik uçuş için yapılan çalışmaların neticelerinin 2024’te görüleceğini belirtti.

Üstel, ziyarette yaptığı konuşmada, ulaşım ve elektrik konusunda yaşanan gelişmelere işaret etti.

Türkiye’den seferlerin artması için THY ve Anadolu Jet ile son günlerde önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Üstel, ekonomik uçuşlarla KKTC’ye geliş için yapılan çalışmalarda somut adımların 2024 yılı içinde görüleceğini söyledi.

Üstel, “ Yeni oteller 2024 Yılı’nda hizmete girecek. Yatak sayımız bir anda 40 Bin olacak. 2024 Yılı’nda daha çok turist, daha çok öğrenci, daha çok uçuş için çalışmalarımızı artırdık” dedi.

Türkiye ile KKTC arasında elektrik kablosu döşenmesi ile ilgili olarak Üstel, yakın zamanda açıklamasını yapacağız. Kablo döşemesi için fizibilite çalışmaları başladı. Elektrik kesintilerinden artık büyük ölçüde kurtulacağız. Arz güvenliğini sağlamış olacağız” dedi.

Üstel, yakında bitecek olan ihaleyle yeni jeneratörlerle Kıb-Tek’e takviye yapacaklarını söyledi.

AKSA ile 1 yıl sonra masaya oturacaklarını ifade eden Üstel, “Maliyeti konuşacağız. 5 yıl içinde kablo ile elektrik gelmezse, AKSA ile sözleşme fesih olacak” dedi.

Kıbrıs Konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın KKTC’nin uluslararası camiada yerini alması için ortaya koyduğu çabaları yürekten desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Üstel, “ Tanınma için kollar sıvandı. Hükümetin görevi KKTC’yi buna hazır hale getirmektir. Gerekeni yapamaya devam edeceğiz” dedi.

